Tom Daley e Dustin Lance Black papà per la seconda volta: il nome scelto

A cinque anni dalla nascita di Robbie Ray, Tom Daley e Dustin Lance Black sono diventati padri per la seconda volta. Tom e il marito hanno dato il benvenuto ad un altro bambino.

Il tuffatore inglese poco fa ha annunciato la nascita di Phoenix Rose: “Ecco a voi Phoenix Rose Black Daley. La nostra famiglia è cresciuta nell’ultima settimana, abbiamo dato il benvenuto a Phoenix. Il 28/03/23 è arrivata al mondo ed è semplicemente perfetta. Robbie adora essere un fratello maggiore”.

Anche Dustin Lance Black ha pubblicato una foto di famiglia: “E adesso siamo in quattro. Il nostro secondo figlio, Phoenix Rose Black-Daley, è arrivata alle 15:34 del 28 marzo 2023. Siamo così felici“.

Tom Daley e le parole dopo la nascita di Robbie.

“Ho sempre voluto essere un papà. Quando stavo facendo i conti con il mio orientamento era l’unica cosa che mi turbava davvero e non sapevo quali fossero le opzioni in quanto coppia gay. Una volta che ho iniziato a cercare alcune delle opzioni, mi sono reso conto che avere una famiglia sarebbe stato possibile. Ho collezionato vestiti per bambini negli ultimi sei anni. Prima ancora di incontrare Lance!

Quanti altri bambini vogliamo? Tanti altri, anche altri cinque. Penso che per entrambi, la famiglia sia sempre la cosa più importante. Da quando Robbie è entrato nelle nostre vite, ci ha riempito di tanta felicità, gioia e amore.

Non so come spiegarlo, ma è bellissimo capire che puoi innamorarti di qualcuno così velocemente e così incondizionatamente. Anche se ci sveglia la notte e anche se urla ne vale la pena.

Che papà sono? È divertente perché prima che nascesse Robbie, ho letto ogni tipo di libro per prepararmi il più possibile, pensando ‘questo è come sarà’, ‘questo è quello che devo fare’ è nato Robbie e non credo che nulla possa prepararti ad essere un genitore. Tutto quello che pensi di sapere, non lo sai e impari così tanto rapidamente nelle prime 48 ore”.