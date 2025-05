Tom Cruise schiva le polemiche sui dazi di Trump: ‘Focalizziamoci sul film, per favore’

Tom Cruise ha evitato abilmente domande politiche durante la conferenza stampa a Seul per presentare “Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Quando un giornalista coreano ha chiesto se il film, girato in diverse località del mondo compresa l’Africa, sarebbe stato colpito da eventuali dazi proposti da Donald Trump, Cruise ha sorriso e ha chiesto al traduttore di mantenere il focus sul film. Il moderatore ha concluso la questione commentando che la risposta di Cruise era onesta.

La proposta di Trump, annunciata su Truth Social, mira a combattere gli incentivi stranieri che invogliano le produzioni a trasferirsi al di fuori degli Stati Uniti, etichettandoli come “una minaccia alla sicurezza nazionale”. Al momento, non ci sono dettagli concreti o modalità di applicazione, e la Motion Picture Association (MPA) non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il regista Christopher McQuarrie e gli attori Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff e Greg Tarzan Davis. Con l’uscita del film fissata per il 22 maggio, l’industria cinematografica si prepara a nuove sfide. Il Festival di Cannes potrebbe portare ulteriori domande scomode per le star di Hollywood, rendendo l’atmosfera del settore ancora più dinamica e complessa, soprattutto in un momento in cui questioni politiche come i dazi su film girati all’estero sono al centro del dibattito.

Fonte: www.rainews.it