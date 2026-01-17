15.3 C
Tom Cruise in Digger

Tom Cruise in Digger

Tom Cruise è considerato uno degli attori più grandi della storia di Hollywood, noto per conferire intensità e audacia alle sue interpretazioni. I suoi fan potrebbero essere pronti a vedere qualcosa di assolutamente inedito nel suo nuovo film, Digger, diretto da Alejandro G. Iñárritu.

La co-presidente della Warner Bros. Pictures, Pam Abdy, ha descritto l’interpretazione di Tom Cruise in Digger come “niente di mai visto prima”. In una recente intervista, Abdy ha elogiato Cruise, affermando che è “semplicemente straordinario” e che il film sarà qualcosa di mai visto prima.

Digger è una commedia nera su una catastrofe che rischia di distruggere il mondo, con Tom Cruise nel ruolo di un uomo potente che intraprende una missione frenetica per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità. Il film è interpretato anche da Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed e altri. Plemons ha paragonato Digger a Dr. Stranamore di Stanley Kubrick, definendola una delle sceneggiature più strane, divertenti e tragiche che abbia mai letto.

Tom Cruise è noto per i suoi ruoli in Top Gun e Mission: Impossible, ma ha anche recitato in film come Eyes Wide Shut, Magnolia, Collateral e Vanilla Sky. Il regista Alejandro G. Iñárritu ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque Oscar per i suoi film e due Oscar personali come miglior regista.

Digger uscirà nelle sale il 2 ottobre prossimo, prodotto e distribuito da Warner Bros Pictures.

