Arrivare in sala è la vera ‘missione impossibile’. I fan di “Mission: Impossible” dovranno aspettare ancora un po’ per vedere Ethan Hunt salvare il mondo dalla distruzione imminente. La Paramount Pictures ritarderà l’uscita dei prossimi due film della lunga saga di spionaggio. “Mission: Impossible 7”, che doveva essere presentato in anteprima il 30 settembre prossimo, debutterà ora il 14 luglio 2023. Ciò significa che “Mission: Impossible 8”, che doveva uscire il 7 luglio 2023, sarà invece spostato al 28 giugno 2024.

Il settimo film, che è coprodotto da Skydance, doveva uscire originariamente il 23 luglio 2021 ed è stato posticipato più volte per problemi causati dalla pandemia. La produzione del film in giro per il mondo è stata ritardata dal Covid. I film di “Mission: Impossible” tendono a essere complessi da girare anche in momenti normali, per le tante acrobazie ed effetti, che il team di regia cerca di fare con il minor ricorso possibile ai ritocchi al computer. I voli da una parte all’altra del globo (gli ultimi film sono stati girati in Italia, Regno Unito e Polonia, solo per citare alcune location) sono stati resi più difficili da una pandemia che non conosce confini. “Dopo un’attenta considerazione, Paramount Pictures e Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 & 8 in risposta ai ritardi dovuti alla pandemia in corso. Le nuove date di rilascio saranno rispettivamente il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024″, hanno annunciato le società in una dichiarazione congiunta pubblicata da Variety. “Non vediamo l’ora di offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica senza precedenti”.

I prossimi due film della serie vedranno ancora una volta Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, l’agente del FMI con nove vite e un debole per gli aeroplani, i grattacieli, le montagne e qualsiasi edificio o veicolo d’alta quota su cui può mettere i guanti. Christopher McQuarrie, che ha supervisionato “Mission: Impossible — Fallout” e “Mission: Impossible — Rogue Nation”, torna a dirigere i prossimi due capitoli del franchise d’azione. Nel cast ci sono anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby e Angela Bassett.

Cruise intanto ha un’altra produzione con la Paramount in uscita quest’anno: “Top Gun: Maverick”, che arriverà nelle sale il 27 maggio. Inizialmente doveva essere distribuito il 12 luglio 2019 prima di essere spostato nel 2020 e poi, dalla pandemia, con un rinvio dopo l’altro, si è arrivati fino a quest’anno.