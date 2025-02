Tolti ai genitori i fratellini maltrattati a Cosenza

Il gip del Tribunale di Cosenza ha revocato la responsabilità genitoriale per entrambi i genitori di due fratellini di Paola, ricoverati presso l’ospedale ‘Annunziata’ con segni di presunti abusi e maltrattamenti. La decisione è stata presa in seguito a indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Paola, che ha anche convalidato l’allontanamento della madre e della nonna dei bambini. Le due donne sono indagate per maltrattamenti su minori, insieme al compagno della madre, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre questioni legali.

Attualmente, i bambini sono ancora in ospedale, dove sono seguiti da personale sanitario specializzato, assistenti sociali e una psicologa infantile. La situazione dei due fratellini ha generato preoccupazione e indignazione, portando le autorità a prendere misure immediate per garantire la loro sicurezza e benessere. La revoca della responsabilità genitoriale è un passo significativo per proteggere i minori da ulteriori potenziali abusi. Le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda e accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti. La giustizia sta facendo il suo corso, mentre si cerca di garantire un’assistenza adeguata ai bambini in attesa di una risoluzione del caso.