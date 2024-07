Tollo Wine Festival: al via l’evento dedicato ai vini di Tollo e della Tullum Docg

Il Consorzio Tullum Docg sarà il protagonista del Tollo Wine Festival, evento enogastronomico dedicato alle tipicità enoiche locali in programma venerdì 19 luglio nelle principali vie del centro storico di Tollo(Chieti). La prima edizione della manifestazione rappresenterà un’occasione per gli enoappassionati per scoprire e approfondire i vini del territorio tollese e della Tullum Docg, tra le più piccole denominazioni d’origine italiane.

L’evento aprirà ufficialmente alle ore 18.00, con il convegno in programma in Piazza Caduti di Nassirya Evoluzione dei mercati del vino e cambiamento climatico, dove interverranno Angelo Radica, Sindaco di Tollo e Presidente dell’Associazione Città del Vino, Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Gianni Pasquale, Presidente di Assoenologi Abruzzo-Molise, l’agronomo MaurizioOdoardi e Ombretta Mercurio, Vicepresidente dell’Ordine degli Agronomi.

A partire dalle 19.30 si apriranno i banchi d’assaggio, dove i partecipanti potranno degustare le diverse etichette delle aziende vitivinicole che operano all’interno del Comune di Tollo – Cantina Tollo, Feudo Antico, Vigneti Radica e Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti Tollo – e i vini Tullum Docg nell’area dedicata a questi ultimi, mentre gli stand gastronomici offriranno deliziosi abbinamenti selezionati. Alle 19.30, inoltre, la giornalista Adua Villa condurrà un wine show dedicato esclusivamente alla Tullum Docg, un viaggio alla scoperta delle espressioni tipiche della denominazione, dove Montepulciano, Passerina e Pecorino hanno trovato la loro dimora ideale.

“L’idea del Tollo Wine Festival nasce dalla volontà di celebrare il nostro patrimonio enoico e di promuovere le eccellenze del nostro territorio – dichiara Pantaleone Verna, Presidente del Consorzio Tullum Docg –. Con questa manifestazione desideriamo far conoscere la nostra denominazione, un luogo magico sospeso tra il mare Adriatico e la Majella dove da secoli nascono vini unici, come dimostrano i resti della villa rustica e i dolia di epoca romana rinvenuti nella località di San Pietro”.

La serata sarà ulteriormente arricchita dall’esibizione del gruppo The Palmina’s, che proporrà il meglio della musica anni ’50 e ’60, e dal dj set di Gianluca Galeazzo, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa che unisce vino, cibo e musica in un’esperienza unica.

Il Tollo Wine Festival è organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Tolle Me APS di Tollo, il Consorzio Tullum Docg, Cantina Tollo, Feudo Antico, Vigneti Radica e la Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Tollo. Il costo d’ingresso alla manifestazione è pari a 15 euro e comprende il carnet con tre degustazioni e il kit con sacca e calice.