Tolkien Music Festival: magia e musica a Mirandola

L’Associazione Culturale “Amici della Musica APS” di Mirandola annuncia con entusiasmo la seconda edizione del Tolkien Music Festival, che si svolgerà il 30 e 31 agosto nella suggestiva cornice del Parco “La Favorita”. Dopo il successo ottenuto nella passata edizione, il Festival si conferma l’unica manifestazione in Italia dedicata alla musica e alle arti ispirate all’opera di J.R.R. Tolkien, autore di grande rilievo nella letteratura mondiale.

Il programma, ricco e variegato, include concerti, incontri culturali, spettacoli, laboratori e attività esperienziali, con l’intento di offrire un’esperienza immersiva e accessibile per tutte le età. Tra i concerti di spicco ci saranno performance di artisti come Lucio Carpani, Edoardo Volpi Kellerman e Giovanni D’Aquila. Inoltre, il Festival offrirà mercatini tematici, ristorazione a tema, cosplayer, spettacoli per bambini, laboratori di lingua elfica, recitazione, falegnameria, giochi di ruolo, dimostrazioni di volo con rapaci, attività di mindfulness e molto altro.

Il Festival è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Mirandola, che supporta l’iniziativa con contributi diretti e indiretti, sottolineando l’impegno per la promozione della cultura e della creatività giovanile. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e la Regione Emilia-Romagna forniscono supporto, riconoscendo il valore innovativo del progetto.

Lucio Carpani, fondatore del Festival, sottolinea l’importanza di un evento che unisce arte, musica e letteratura, creando opportunità di incontro tra persone e generazioni diverse. Il Tolkien Music Festival si propone come un evento culturale completo, dove musica, narrazione e arte si intrecciano per promuovere valori di sostenibilità e inclusione.

