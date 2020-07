Forti misure sanitarie e spettatori limitati

– Un nuovo rinvio non è un opzione plausibile. Così, se la pandemia del coronavirus non dovesse arrestare il proprio percorso, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo del prossimo anno, potrebbero tenersi di fronte a “un numero limitato di spettatori”. Parola di Toshiro Muto, amministratore delegato di Tokyo 2020. I Giochi si sarebbero dovuti disputare quest’anno, ma a causa del Covid-19 si svolgeranno tra il 23 luglio e l’8 agosto 2021, con le Paralimpiadi dal 24 agosto al 5 settembre.

“Tutti dovrebbero concentrarsi sull’evento del prossimo anno – ha detto Muto – Ne abbiamo discusso con Thomas Bach, presidente del Cio, e anche per lui non è opportuno pensare di annullare o posticipare di nuovo. Bach non sta pensando alle porte chiuse. Si può pensare a un numero limitato di spettatori considerando la distanza sociale. Se un vaccino è pronto, questo sarà un vantaggio, ma non stiamo dicendo che non possiamo tenere l’evento senza il vaccino, non è un pre-requisito – sottolinea l’ad -. Dobbiamo costruire un ambiente in cui le persone si sentano al sicuro. Gli atleti potrebbero richiedere dei test prima e dopo l’ingresso in Giappone e abbiamo bisogno di forti misure sanitarie per alloggi e trasporto. Non si può entrare in Giappone venendo da oltre 130 paesi. Non sappiamo cosa accadrà, ma è troppo ottimista presumere che tutte le restrizioni saranno sparite, quindi dobbiamo pensare ad altre modalità. Se ci riusciremo – conclude Muto -, Tokyo2020 sarà il primo grande evento internazionale che si terrà dopo la pandemia. Questa è la nostra speranza”.