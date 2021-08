Tokyo 2020 entrerà nella storia perché per la prima volta hanno potuto accedere ai giochi olimpici alcunə atletə apertamente trangender. I due casi più famosi sono Quinn del Canada e Laurel Hubbard della Nuova Zelanda.

Ma se per Quinn non c’è stata alcuna polemica, la Hubbard è finita al centro di una shitstorm non indifferente. La 43enne, infatti, ha gareggiato in rappresentanza della Nuova Zelanda nel sollevamento peso femminile all’interno della categoria +87 kg. Uno sport di forza che l’ha fin da subito additata come favorita, essendo nata biologicamente uomo.

La sua transizione è iniziata 8 anni fa e queste sono le sue prime Olimpiadi, dato che fino al 2015 nessun atleta transgender poteva partecipare alla competizione. Quell’anno però il CIO ha aggiornato il suo regolamento ammettendo alle gare anche le persone che hanno cambiato sesso, specificando però che – in caso di donne trans – il loro livello di testosterone deve essere inferiore a 10 nanomoli per litro per tutti i 12 mesi precedenti alla competizione.

Laurel Hubbard è rientrata in questi paramenti ma purtroppo ha fallito ed è stata eliminata da subito sbagliando tre sollevamenti su tre. A vincere è stata la cinese che ha sollevato ben 270 kg.

Chinese weightlifter Wang Zhouyu wins the 2020 Tokyo women’s weightlifting 87kg gold medal.#CroozeFMNews pic.twitter.com/HRYOV3VOiE — 91.2 Crooze Fm (@912CroozeFM) August 2, 2021

Un po’ diverso il caso di Quinn dato che entrerà nella storia come primə atleta apertamente transgender a vincere una medaglia. Il Canada, squadra di calcio dove gioca, si contenderà infatti la medaglia d’oro contro la Svezia.

Quinn ha fatto coming out come persona transgender/non binaria un anno fa, rivelando di prediligere i pronomi neutri e sottoponendosi ad un intervento di rimozione del seno. Il suo stesso nome di battesimo è stato bandito ed etichettato come ‘deadname’, e per tutti è solo e semplicemente Quinn, che è il suo cognome.