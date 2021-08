Gli atleti arrivati a Tokyo 2020 sono i migliori di ogni paese, dei campioni e siamo abituati a percepirli quasi come se non fossero umani. In realtà sono persone e – come tutti noi – hanno le loro esigenze, i loro bisogni e vizi. La scorsa settimana dei tiktoker non troppo svegli hanno scoperto che anche nel villaggio olimpico gli sportivi usano Grindr (ma con i loro video hanno fatto outing a dei ragazzi non dichiarati e che vivono in paesi omofobi). Non soltanto gli atleti LGBT si divertono, lo stesso vale per quelli etero e secondo Dagospia un nuotatore fidanzatissimo avrebbe inviato delle sue immagini private a delle ragazze. Si tratta di uno dei famosi indovinelli di D’Agostino, che ovviamente non fa il nome del ragazzo in questione.

Il nuotatore feticista.

Stando a quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino, pare che un nuotatore abbia mandato le foto dei suoi piedi a delle ragazze trans. Una di queste sembra abbia riferito di una frase davvero trash scritta dal ragazzo in questione: “Leccami le pinne”.

“Tokyo 2020, la bomba: Chi è quel nuotatore, fidanzato con una splendida ragazza, che contatta trans e invia foto dei suoi piedi misura 46, dicendo “leccami le pinne”?”.

Ma tutto questo è meraviglioso. Non parlo del feticismo dei piedi, che è molto più comune di quello che si pensi, ma del ‘leccami le pinne’, qui c’è del genio, è poesia.