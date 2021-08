“Sono impazzita dalla felicità”. Così la signora Veronica, madre di Fausto Desalu, ha commentato la medaglia d’oro conquistata a Tokyo dal figlio e dagli altri tre atleti italiani nella staffetta 4×100.

La signora, di origini nigeriane e badante a Parma, ha aggiunto. “Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro.Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti . Sono davvero molto contenta – ha concluso -. Non vedo l’ora che ritorni per festeggiarlo. L’ultima volta che l’ho sentito, come ogni mamma, l’ho incoraggiato dandogli la forza di vincere” .

Atletica, il centro sportivo Lauro Grossi dopo i lavori – Foto

Conclusi gli interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico della tribuna coperta e degli spogliatoi del centro sportivo Lauro Grossi in via Po. La tribuna può ospitare fino ad un massimo di 1700 posti a sedere. Costo dei lavori 930 mila euro a cui vanno aggiunti 200 mila euro di interventi che verranno effettuati nei prossimi mesi nell’ambito del progetto. Alla visita erano presenti il sindaco Federico Pizzarotti, gli assessori Michele Alinovi e Marco Bosi, il presidente Fida Michele Alinovi e il dirigente del Cus Parma Eugenio Lori. (Foto Marco Vasini)

Desalu è nato a Casalmaggiore (Cremona) il 19 febbraio 1994. Corre con le Fiamme Gialle ed è seguito dal parmigiano Sebastian Bacchieri negli allenamenti al centro sportivo Lauto Grossi di via Po a Parma.

Il cognome si pronuncia Desalù. La famiglia è di origini nigeriane, ma Fausto (questa la traduzione letterale del nome africano e così viene chiamato da tutti) è nato e cresciuto in Italia.

Ha acquisito la cittadinanza quando è diventato maggiorenne, nell’inverno 2012. Per un breve periodo ha giocato a calcio, poi nel 2007 è stato coinvolto come atleta dal tecnico Giangiacomo Contini, nell’Interflumina di Casalmaggiore animata da Carlo Stassano.

Nel 2011, pur ancora nigeriano, avrebbe stabilito il primato allievi dei 60 ostacoli indoor con 7.86 vincendo i campionati tricolori ad Ancona. La sua strada era però nella velocità senza barriere e si è rivelato come grande prospetto dei 200 metri.

Nel 2016 è diventato il terzo italiano alltime sulla distanza, dietro Pietro Mennea e Andrew Howe, correndo agli Assoluti di Rieti in 20.31, mentre nel 2018 è sceso a 20.13 agli Europei di Berlino, secondo azzurro di sempre.

Dall’autunno 2018, si legge sul sito della Fidal, si allena a Parma con Sebastian Bacchieri. Appassionato di musica metal, ha suonato la batteria in un gruppo, oltre a essere un amante di cinecomics e anime. Ha abitato a Breda Cisoni, una frazione di Sabbioneta, ma dall’età di 17 anni risiede a Casalmaggiore.