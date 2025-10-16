Toilette innovativa: il MycoToilet che trasforma i rifiuti in risorsa in Canada

Gli scienziati hanno sviluppato un innovativo sistema di toilette compostante utilizzando il sistema radicale dei funghi, capace di assorbire gli odori e di produrre oltre 2.000 litri di fertilizzante e terreno all’anno. Questa toilette, chiamata MycoToilet, è attualmente situata nei giardini botanici dell’Università della Columbia Britannica.

Il MycoToilet è stato progettato da Steven Hallam, professore di microbiologia, e Joseph Dahmen, professore associato della scuola di architettura dell’università. L’obiettivo del progetto è riconsiderare un prodotto comune e spesso sottovalutato, iniziando dai loro studenti, molti dei quali non sapevano cosa accadesse ai rifiuti umani dopo il loro scarico.

Questo sistema senza acqua separa i rifiuti solidi da quelli liquidi, trattando ciascuno in modo diverso grazie ai miceli fungini. I solidi vengono depositati in un compartimento rivestito di micelio, dove circa il 90% dei composti che causano cattivi odori viene eliminato. Col tempo, i rifiuti vengono convertiti in terreno, con una produzione di circa 600 litri all’anno, mentre i rifiuti liquidi generano circa 2.000 litri di fertilizzante liquido.

Non tutte le strutture di trattamento delle acque reflue, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, sono in grado di produrre fertilizzante dai rifiuti raccolti. Spesso, questi vengono semplicemente sanificati e scaricati in mari o fiumi, formando quello che comunemente viene definito ‘effluente’.

Hallam e Dahmen stanno attualmente testando le diverse specie di funghi per valutare quale di esse riesca a compostare meglio durante un periodo di prova di sei mesi nel giardino botanico del campus, dove la toilette si inserisce perfettamente nel contesto naturale. I funghi, infatti, sono considerati in grado di degradare vari materiali, contribuendo a creare un modello economico più circolare.