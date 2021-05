Toh, Edward Snowden aveva ragione. La sorveglianza di massa che aveva denunciato era illegale. Lo dice la Corte europea per i diritti umani che, a otto anni dall’inizio della sfida legale avviata dai leaks del whistleblower americano, ieri (martedì 25 maggio) ha sentenziato che l’intercettazione di massa dei dati da parte dell’agenzia di spionaggio britannica Gchq (Government Communications Headquarters, cioè il Quartier generale del governo per le comunicazioni) era illegale e ha violato il diritto alla privacy. I giudici hanno anche riscontrato che il regime di intercettazione collettiva violava il diritto alla libertà di espressione e conteneva protezioni insufficienti per le fonti dei giornalisti.

La notizia, uscita ieri sul Guardian, è stata commentata come storica su Twitter sia da Snowden che dal giornalista Alan Rusbridger, che ha sempre seguito da vicino la vicenda e del Guardian è l’ex direttore.

Si tratta del culmine di una sfida legale all’intercettazione di massa delle comunicazioni online da parte del Gchq lanciata nel 2013 da Big Brother Watch e altri dopo le rivelazioni di Snowden sull’intercettazione, l’elaborazione e l’archiviazione di dati su milioni di comunicazioni private di persone da parte dell’agenzia per le intercettazioni. Il Gchq è stato sostituito nel 2016 dall’InvestigatoryPowers Act (Ipa). Le rivelazioni di Snowden del 2013 includevano i dettagli di un’operazione denominata in codice “Tempora”, che ha attinto e archiviato enormi volumi di dati tratti da cavi in ??fibra ottica.

Come spiega il Guardian, la sentenza di ieri ha confermato elementi della sentenza del 2018 di un tribunale di grado inferiore secondo cui per ridurre al minimo il rischio di abuso di potere nelle intercettazione di massa servono “garanzie end-to-end” sulla necessità e proporzionalità delle misure prese; l’intercettazione di massa “dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione indipendente all’inizio, quando si definiscono l’oggetto e l’ambito dell’operazione; e l’operazione dovrebbe essere soggetta a supervisione e revisione indipendente ex post facto (retrospettiva)”.

“I poteri di sorveglianza collettiva consentono allo Stato di raccogliere dati che possono rivelare una quantità enorme di informazioni di ciascuno di noi, dalle nostre opinioni politiche al nostro orientamento sessuale. Questi poteri di sorveglianza di massa non ci rendono più sicuri” ha dichiarato Megan Goulding, avvocato di Liberty, tra le organizzazioni non governative che hanno portato avanti la causa per i diritti umani. “Il nostro diritto alla privacy protegge tutti noi. La decisione odierna ci fa fare un altro passo avanti verso l’eliminazione di questi pericolosi poteri di sorveglianza oppressivi e garantire la protezione dei nostri diritti”.

Per Jim Killock dell’Open Rights Group, “la Corte ha stabilito criteri chiari per valutare i futuri regimi di intercettazione di massa”, affinché non vengano abusati. Ilia Siatitsa di Privacy International ha commentato che è stata “un’importante vittoria per la privacy e la libertà per tutti nel Regno Unito e oltre”. E ha aggiunto: “Non finisce qui”. Speriamo.

