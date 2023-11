Tognazzi insulta un giudice di Ballando dietro le quinte dello show: il video

In queste prime puntate di Ballando con le Stelle Ricky Tognazzi e Simona Izzo ci hanno già regalato diversi momenti memorabili, come le catfight con Selvaggia Lucarelli. Oggi però è venuto fuori un video in cui il concorrente se la prende con un altro giurato del programma.

Nella clip in questione Ricky insulta Guillermo Mariotto e dice che secondo lui lo stilista si è bevuto il cervello: “Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno scem0, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto su me e Simona? Si è bevuto il cervello veramente. Quello ha detto che si è sognato un triangolo d’amore con me e Simona“.

Si parlerà anche di questo fuori onda domani sera a Ballando con le Stelle? Nel dubbio ecco che voto si beccherà Ricky…

Ricky Tognazzi insulta gravemente Guillermo Mariotto nei backstage di #BallandoConLeStelle: “Uno scemo, gli è andato in pappa il cervello!”. pic.twitter.com/BnI1adBreo — TV Italiana (@TV_Italiana) November 10, 2023

Intanto il regista poco fa ha fatto un appello ai suoi fan: “Ciao! Domani, sabato 11 novembre, affronterò la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Per andare avanti nella gara dovrete votarmi più del solito. Conterò solo sul vostro aiuto.

Domani dalle 19:45, su tutti i miei profili social, vi spiegherò ancora una volta come fare“.

Guillermo Mariotto e lo strano commento all’esibizione di Tognazzi e la Tove.