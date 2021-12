Apprezzamento di Unicost e Magistratura Indipendente per la proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulla stretta per le toghe in politica. “Il fenomeno delle cosiddette “porte girevoli” tocca il cuore dei rapporti tra magistratura e politica, è un problema che da tempo attendeva una risposta chiara. Ben venga il divieto di svolgere incarichi elettivi e politici in contemporanea con le funzioni giurisdizionali, e apprezziamo il coraggio delle scelte nette e chiare adottate per trovare il difficile punto di equilibrio tra diritto all’elettorato passivo e tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giudiziario”, dice il segretario di Magistratura Indipendente, Angelo Piraino, interpellato dall’Adnkronos.

Quello delle toghe in politica “è un problema annoso, è da tempo che la magistratura chiede la regolamentazione per legge. Il gruppo di Unicost, in particolare, lo ha sempre ritenuto un passaggio cruciale. Siamo ben contenti che finalmente il potere legislativo se ne faccia carico“, sottolinea il segretario di Unicost, Mariarosaria Savaglio. “Il problema – osserva – è complesso e richiede il contemperamento di opposti principi costituzionali che solo la legge può compiere, come il diritto all’elettorato passivo di tutti i cittadini e la preservazione della piena autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario. Solo con regole chiare non ci sarà più spazio per distorsioni e polemiche del tutto dannose per le istituzioni stesse”, conclude il segretario di Unicost.