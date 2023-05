TOFU Candele Profumate Grande Set Regalo 2 Pezzi, Cera di Soia Naturale per Donna, Alleviare Lo Stress e Aromaterapia Regalo, per Anniversario Natale San Valentino Festa della Mamma Decorazione

Descrizione prodotto

Goditi la vita

A proposito di candele profumate

Le candele di soia profumate al profumo di casa TOFU sono caratterizzate da materiale naturale puro con un bellissimo aroma di lunga durata. Profuma la tua casa con candele di qualità miscelate con gli ingredienti più puri e migliora l’atmosfera della tua stanza con il bagliore confortante della luce delle candele. La cera di soia, l’olio essenziale vegetale, lo stoppino senza piombo e il barattolo di vetro smerigliato combinano colore, consistenza e fragranza per migliorare la vita quotidiana e l’esperienza divertente. Le candele profumate TOFU saranno il tuo partner, quando vorrai lavorare o lavorare. Emetterà una fresca fragranza quando brucia con la funzione rinfrescante.Migliora la qualità del sonno, se vuoi dormire, ti aiuterà a dimenticare i problemi e ad addormentarti rapidamente.

Realizzato al 100% in pura cera di soia

Le candele di cera di soia hanno molti vantaggi, tra cui un detergente che brucia senza tossine, agenti cancerogeni o fuliggine, che si traduce in minori possibilità di scatenare allergie e una maggiore durata, poiché le candele di cera di soia normalmente bruciano circa il 30% più lentamente delle candele di paraffina.

Fragranza naturale

Miscelato con la giusta quantità di olio profumato, lo rende fragrante ma mai invadente. I meravigliosi aromi di queste candele sono di lunga durata e ottimi per lo yoga, la meditazione, la preghiera. Puoi anche portarli nel tuo bagno e accenderli mentre ti concedi un trattamento termale a casa

Decorazioni

Le candele per aromaterapia possono essere utilizzate come decorazione rimovibile, puoi posizionarle ovunque ti serva. Se stai leggendo o lavorando, tienilo al tuo fianco, candele aromaterapiche altamente profumate e di lunga durata con olio essenziale puro per alleviare lo stress e rilassare il corpo.

Arricchisci la tua casa, lo spazio abitativo, lo spazio di lavoro e qualsiasi spazio con uno dei cinque profumi di oli essenziali che vanno da lavanda e verbena e limone e vaniglia e gelato.

Benefici delle candele alla lavanda

Fragranza naturale.

Le candele alla lavanda non solo emanano un piacevole profumo floreale, ma integrarlo nella tua vita quotidiana e nella routine notturna può aiutarti a rilassarti meglio e ad allontanarti dallo stress.

Nota: 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici 2. NON accenderli MAI vicino a qualcosa che possa prendere fuoco 3. Si prega di metterlo su una superficie resistente al calore, poiché il vetro si surriscalda quando la candela brucia

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19.81 x 0.03 x 11.68 cm; 204.12 grammi

Produttore ‏ : ‎ TOFU

ASIN ‏ : ‎ B09TNX8WXY

Candele di cera di soia: lo stoppino è realizzato in cotone senza piombo. Questa candela rilassante per aromaterapia può essere utilizzata per insonnia, meditazione, aromaterapia, ecc.

Profumi di lunga durata: 7.05oz ogni candela bianca di lusso, questo significa che può continuare a utilizzare più di 50 ore per offrirti il massimo relax.

Regalo perfetto: queste candele per aromaterapia sono un ottimo regalo per un amico, una persona cara, regali di compleanno, regali di Natale, decorazioni per la casa, regali cristiani perfetti, regali per i migliori amici, regali per amanti delle candele e un regalo ancora migliore per te stesso per tutte le occasioni.

Design minimalista: goditi le bellissime candele in vaso progettate per completare qualsiasi arredamento. Le nostre candele in vaso di vetro smerigliato non solo riempiono la tua casa con bellissimi aromi, ma possono anche essere utilizzate come decorazioni rimovibili, posizionandole dove ne hai bisogno.

9,99 €