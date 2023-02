Toffanin si commuove in diretta parlando di Costanzo: “Gli volevo tanto bene, abbraccio Maria”

La puntata di oggi di Verissimo si è aperta con un ricordo a Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin si è commossa parlando del conduttore e giornalista ed ha annunciato che anche la puntata di domani del suo programma sarà dedicata a Maurizio. La Toffanin ha anche mandato il suo abbraccio a Maria De Filippi e a tutta la famiglia di Costanzo.

Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo Rita Pavone e Luca Laurenti, che in più occasioni hanno lavorato con Costanzo. Silvia ha ricordato che professionista era Maurizio e ha detto che è difficile parlare al passato di lui.

“Lui ti voleva molto bene, avete lavorato spesso insieme. Voi avete anche fatto un’edizione intera insieme di Buona Domenica. Sì lui era una persona straordinaria sul lavoro e anche fuori. Un vero professionista che ha cambiato il linguaggio televisivo. […] Non è facile parlare al passato di lui. Perché era amatissimo dai colleghi, dalla gente, era uno di famiglia. Era un uomo di grande cuore e chi lo conosce sa quanto fosse tenero. Colleghi, gente comune, familiari, oggi molti gli hanno reso omaggio. Adesso andiamo in pubblicità o per meglio dire, come diceva lui ‘consigli per gli acquisti’”.