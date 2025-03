Toffanin in lacrime per Eleonora Giorgi: “Se n’è andata come mia madre”

Nell’ultimo anno, Eleonora Giorgi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, condividendo la sua difficile esperienza con una malattia che l’ha portata via lunedì scorso. Durante le sue apparizioni, l’attrice ha parlato di speranza, nuove terapie e della sua sofferenza, esprimendo anche riflessioni su un finale che sembrava inevitabile. Nella puntata di oggi, Silvia Toffanin ha deciso di ricordare Eleonora con molta sensibilità, paragonando la sua storia a quella di sua madre, morta cinque anni fa per lo stesso tumore. La conduttrice ha espresso quanto fosse importante per lei l’incontro con la Giorgi, sottolineando la sua forza e il suo spirito positivo nonostante le difficoltà. Dopo un commovente video commemorativo, Silvia non è riuscita a trattenere le lacrime e ha salutato Eleonora con un lungo applauso, accompagnata dal pubblico presente in studio.

Toffanin ha condiviso di essersi emozionata nel seguire il percorso di Eleonora, descrivendola come una figura materna, che l’ha fatta sentire vicina ai ricordi della propria madre. Ha ringraziato Eleonora per aver aperto il suo cuore e per la fiducia che le ha dato, sottolineando il comportamento esemplare dei suoi figli durante questa difficile esperienza. La conduttrice ha chiuso il suo saluto con un affettuoso “Ciao Eleonora”, esprimendo gratitudine per il tempo trascorso insieme e dedicando a lei l’ultimo filmato. La sua commozione e il suo affetto hanno colpito tutti, rendendo omaggio alla vita e alla forza di Eleonora Giorgi.