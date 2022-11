Toffanin e la nuova frecciatina a Pamela Prati: “Ecco cosa dovrebbe imparare”

Durante il caso di Mark Caltagirone Silvia Toffanin ha ospitato in più occasioni Pamela Prati a Verissimo (ci ricordiamo tutti del ‘se n’è andata?’). Ogni volta Silvia si è dimostrata gentile ed empatica con la showgirl, anche se in un’occasione le ha detto che faceva fatica a crederle.

In una delle ultime puntate di Verissimo la conduttrice ha intervistato Orietta Berti e le ha chiesto cosa pensasse di certe dichiarazioni di Pamela. La cantante ha rivelato di non credere a tutto e la Toffanin ha lanciato una shade alla diva del Bagaglino: “Tranquilla Orietta nemmeno io credo a tutto. E poi chi ci crede? Però ti chiedo se secondo te è più finta la storia con Caltagirone o quella con Bellavia. Diciamo che più o meno… Però scopriremo la verità col tempo. Di sicuro il pubblico non è sprovveduto“.

Toffanin e la nuova frecciatina a Pamela Prati.

Oggi Silvia ha ospitato Marco Bellavia a Verissimo e nel chiedergli di Pamela ha rifilato alla star una piccola shade: “Quindi il vostro è un amore verissimo? Vabbè tu sai che io scherzo, tu mi capisci. Perché tu hai la dote dell’autoironia, che devi un po’ insegnare anche a lei secondo me. Non le devi insegnare nulla? No dai c’è sempre da imparare. Guarda che a me piace tanto l’amore. Quindi se voi siete davvero innamorati noi siamo contenti per voi“.

Marco ha difeso la sua Pam ed ha spiegato alla Toffanin che intende davvero provare a costruire qualcosa con la Prati.

“No, non ha niente da imparare. Voglio spezzare una lancia a suo favore. Tutte le difficoltà che noi abbiamo incontrato anche al GF Vip, sono tutte cose che ci hanno fatto crescere in una certa maniera. A me piace incontrare le difficoltà, perché ogni volta che accade imparo sempre qualcosa. Quindi io e lei stiamo imparando, io alla mia età, che non sono più giovanissimo. Tra me e lei vediamo come si svilupperanno le cose. Ci rivediamo dopo un po’ di tempo, sai che lei ha avuto il Covid. L’ultimo incontro è stato la sera del bacio. Lei è stata chiusa in casa fino a tre giorni fa. Però mi ritengo un uomo occupato. Non è che facciamo le cose serie, nel senso che ci conosciamo da poco. Però io ho tutta l’intenzione di provarci”.

Nell’attesa di scoprire se sarà davvero amore tra i due, godiamoci il successo!