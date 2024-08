Toffanin e Blasi non sono più amiche? “Come mai i rapporti sono raffreddati”

Ad inizio anni 2000 Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno iniziato insieme la loro carriera nelle vesti di letterine a Passaparola. Da allora le due ne hanno fatta di strada e sono anche sempre rimaste lagate da una bella amicizia. Silvia qualche anno fa in una puntata di Verissimo ha anche letto una dolce lettera alla sua amica.

“Io e lei siamo davvero amiche e ne abbiamo passate tante insieme. Qui in questo studio, che è il dieci, dovete sapere che io e lei facevamo le letterine di Passaparola. Oggi io ho pensato – sapendo che tu saresti venuta qui – però mi sono detta che una cosa materiale non era adeguata e che un video era troppo banale. Quindi ti ho scritto una lettera. Ho impiegato quattro giorni a scriverla. Mi viene anche da piangere. ‘

La prima volta che ci siamo incontrate eravamo in una piccolissima sala prove alle prese con dei passi di danza che nessuna delle due riusciva a memorizzare. Io piangevo, il coreografo urlava e tu da subito hai mostrato la tua capacità di sdrammatizzare. Eravamo negate per la danza, non riuscivamo proprio ad imparare quei balletti anche se dovevamo soltanto muovere la mani, ma per qualche motivo eravamo state scelte noi. Da allora sono passati più di 15 anni e le nostre strade, i nostri passi, in questo caso di vita, si sono sempre incrociati. Siamo davvero tanto fortunate, non smetterò mai di ripeterlo”.