Toffanin a Sanremo: una fonte Rai prende le distanze, una fonte Mediaset replica

Il nome di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo e la relativa smentita via comunicato stampa diramato da ANSA e ripreso da Mediaset (“non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche“) ha creato un gran bel trambusto.

Una fonte vicina al Festival di Sanremo, e quindi Rai, ha fatto sapere a TvBlog che “quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid“. Notizia però smentita da un’altra fonte, questa volta Mediaset, fra le pagine di FanPage.

“Dopo la smentita pubblicata da TvBlog secondo la quale Silvia Toffanin non sarebbe mai stata contattata per partecipare alla prossima edizione di Sanremo, fonti Mediaset confermano a Fanpage.it il doppio invito ricevuto dalla conduttrice di Verissimo che non sarebbe stata contattata solo due anni fa, per prendere parte all’edizione 2020 del Festival. “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”. Questo è quanto ribadiscono a Fanpage.it fonti Mediaset. Nessuna marcia indietro, dunque. La conduttrice di Verissimo, già avvicinata due anni fa perché prendesse parte al Festival di Amadeus, sarebbe stata ricontattata anche quest’anno perché salisse sul palco dell’Ariston”.