Jean Todt, numero uno dello sport automobilistico mondiale, ha dichiarato di aver recentemente visitato Michael Schumacher e ha espresso la speranza che il sette volte campione del mondo di Formula 1 possa apparire di nuovo in pubblico per la prima volta dal suo grave incidente sugli sci di sette anni fa. Todt ha riferito al Mail on Sunday dal Gran Premio di Ungheria di aver visto Schumacher la scorsa settimana. “Sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”, ha detto Todt che non ha rivelato alcun dettaglio medico, citando motivi di privacy.

Fonte