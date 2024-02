Tod’s, L Catterton acquista ancora e sale al 4,77%

– Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria OPA totalitaria sulle azioni di Tod’s, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, l’offerente ha comunicato di aver acquistato 83.720 azioni nella seduta odierna a un prezzo medio ponderato di 43 euro. Le operazioni sono state effettuate tramite J.P. Morgan Securities, si legge in una nota.

Viene precisato che le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Tod’s non superiore a 43 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Tod’s nel contesto dell’OPA.

A seguito degli acquisti effettuati oggi, L Catterton risulta complessivamente titolare di 1.576.930 azioni di Tod’s, rappresentative del 4,7651% del capitale sociale di Tod’s.

Foto: ©TEA/123RF