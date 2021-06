“Cgil, Anpi e altre sigle locali (tra cui associazioni femministe) avrebbero indetto una manifestazione dal titolo ‘Todi città dell’antifascismo’ per giovedì 17 alle 17 proprio in piazza del Popolo. Piazza che, come è noto da mesi, ospiterà il nostro festival letterario. La scelta della location dunque ci lascia perplessi. Almeno quanto il titolo della manifestazione, che fa il verso a quello – sensato e pertinente – della nostra kermesse culturale”. Così in una nota l’associazione culturale Castelli di Carta, che organizza il Festival letterario Todi Città del Libro, a Todi dal 17 al 20 giugno.





