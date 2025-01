Todde decaduta, si torna al voto?

Il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si trova in una situazione critica a seguito di un’indagine sulle spese per la campagna elettorale, che ha rivelato irregolarità nella rendicontazione. Le verifiche condotte dal Collegio regionale di garanzia elettorale, sito presso la Corte d’Appello di Cagliari, hanno portato alla dichiarazione di decadenza della Todde dalla carica di consigliera regionale. La decisione ha implicazioni significative per il suo ruolo di presidente della Regione, poiché potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio regionale e alla convocazione di nuove elezioni.

Alessandra Todde, membro del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato la sua intenzione di impugnare la decisione nelle sedi opportune, esprimendo fiducia nella magistratura e confermando che continuerà a lavorare nell’interesse del popolo sardo. Nonostante il provvedimento non sia definitivo, la situazione rimane tesa e incerta per il futuro della sua amministrazione.

Le reazioni degli altri politici non si sono fatte attendere. Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e ex governatore della Sardegna, ha commentato che è prematuro formulare giudizi senza conoscere i dettagli della decisione. Tuttavia, ha sottolineato che le irregolarità nella rendicontazione potrebbero essere molto gravi, suggerendo che in caso di conferma, si tratterebbe di atteggiamenti poco professionali.

Michele Pais, commissario della Lega in Sardegna, ha affermato l’importanza di rispettare le regole, sottolineando che il rispetto verso i cittadini sardi deve prevalere sugli interessi politici. Si è dichiarato scettico sulla possibilità che il Consiglio regionale possa opporsi a un provvedimento che impone la legalità. Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha aggiunto che se Todde ha realmente commesso irregolarità nelle spese elettorali, sarebbe giusto tornare a votare, ribadendo che le regole dovrebbero sempre essere rispettate.

In sintesi, la situazione di Alessandra Todde evidenzia un possibile cambiamento imminente nella leadership della Regione Sardegna, con gravi implicazioni politiche e amministrative a causa di irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. La prossima mossa del Consiglio regionale sarà cruciale per definire il futuro assetto politico dell’isola.