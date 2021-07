L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle è stato un mezzo terremoto, visto che ha scomodato addirittura Milly Carlucci, che poco fa ha scritto un post. La conduttrice si è detta delusa e adesso il ballerino ha replicato. Todaro ha anche lanciato una shade rivelando di avere il Covid: ‘Ma forse questo le voci non l’hanno riportato‘.

“Leggo adesso con molta tristezza il post di Milly Carlucci. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere, altre volte no. E qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid 19 e quindi sono in isolamento a casa mia. Ma forse questo le voci che circolano non l’hanno ancora riportato.

Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.