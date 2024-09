Todaro e i motivi dell’addio ad Amici: intervento di Maria De Filippi

Sta per cominciare una nuova edizione di Amici di Maria, ma c’è ancora un mistero che riguarda il cast dei professori della scuola mariana. Il mese scorso Dagospia ha rivelato che non ci sarà Raimondo Todaro: ” Ci sono delle novità su Amici. Una tra tante riguarda Raimondo, che non sarà più tra gli insegnanti del programma. Il coreografo ha fatto parte della trasmissione dal 2021 al 2024. Adesso chi arriverà al suo posto?“.

Todaro e l’addio ad Amici, cosa c’è dietro?

A fare luce sul giallo dell’addio di Raimondo ad Amici c’ha pensato il settimanale Di Più. Secondo il magazine alla base della decisione del ballerino ci sarebbero le litigate con Alessandra Celentano. Ma non è finita qui, perché stando alla ricostruzione di Di Più, Maria De Filippi avrebbe provato a convincere il prof a restare: “La volontà di andarsene è sua, di Raimondo mentre Maria è pronta a trattenerlo facendo leva sul suo carisma. Ci riuscirà? È presto per dirlo. Il coach sembra essere diventato troppo insofferente alle discussioni con gli altri insegnanti, in particolare, come detto, con la Celentano. Un rapporto che lo avrebbe logorato fino al punto di dire basta“.

Deianira Marzano qualche settimana fa invece ha rivelato che dietro alla decisione di Todaro di lasciare Amici ci sarebbero dei motivi personali, che nulla hanno a che fare con il programma. Nel dubbio Di Più ha riportato anche i due nomi dei possibili sostituti di Raimondo. Uno è quello di Stefano Oradei, che in un’intervista si è detto disponibile a partecipare ad Amici e il secondo è quello di un ex professionista del talent, Adriano Bettinelli: “Non solo Stefano Oradei. l’affascinante Adriano Bettinelli. Maria lo conosce bene: è stato nel 2009 uno degli allievi di Amici. Poi, negli anni, Adriano ha lavorato in grandi produzioni internazionali e ha curato le coreografie nei brani di cantanti come Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Elisa“.