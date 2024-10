Todaro artefice dell’addio di Tocca da Amici? Carlucci svela se lo riprenderebbe a Ballando.

La nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi” è iniziata da circa un mese, ma Francesca Tocca, storica ballerina professionista del programma, non è presente. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv e confermato da DiPiù Tv, Francesca avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il talent show. Dietro questa decisione sembrerebbe esserci la figura di Raimondo Todaro.

Ex ballerino di “Ballando con le Stelle” e insegnante di danza ad “Amici”, quest’anno Todaro non è stato riconfermato, e al suo posto è stata chiamata Deborah Lettieri. Si ipotizza che Tocca abbia scelto di non rimanere in “Amici” per “amore”, per non lasciare solo il compagno Raimondo. Tuttavia, al momento non ci sono certezze e la redazione del programma resta evasiva sulla questione. I fan sui social discutono molto di questa situazione, ma Francesca non ha mai smentito le voci riguardanti la sua assenza.

In merito all’eventualità di un ritorno di Todaro a “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci ha risposto in modo indeciso, affermando: “Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro”. Ha aggiunto che ogni persona ha il proprio percorso e augura il meglio a coloro che ha incontrato professionalmente, ma ha lasciato intendere che Todaro non tornerà più all’Auditorium Rai.

Pertanto, la situazione di Francesca Tocca e Raimondo Todaro rimane avvolta nel mistero, con i fan in attesa di ulteriori sviluppi. Le loro scelte professionali sembrano essere legate, ma solo il tempo dirà se ci saranno novità riguardo ai loro impegni futuri nel mondo della danza e della televisione.