Tocool Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro – Protezione MagSafe

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 11,99€ – 11,39€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

TOCOL Cover Magnetica per iPhone 14 Pro 6,1 Pollic, Compatibile con MagSafe, Protezione Fotocamera Integrata, Custodia Antiurto Traslucida Opaca, Nero

TOCOL Cover Magnetica per iPhone 14 Pro

Scopri la custodia TOCOL, progettata specificamente per l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici. Questa cover è non solo elegante, ma anche incredibilmente funzionale, grazie alla sua compatibilità con MagSafe.

Protezione Avanzata per il Tuo Smartphone

La TOCOL Cover offre una protezione avanzata per la fotocamera, grazie a un design della cornice traforato. Potrai godere delle tue fotografie senza preoccuparti di graffi o danni. Inoltre, la custodia è dotata di una cornice dello schermo rialzata di 2,5 mm, essenziale per preservare il display in caso di urti accidentali.

Vantaggi Pratici

Forte Attrazione Magnetica : Grazie ai potenti magneti N52 integrati, la custodia mantiene saldamente il tuo smartphone in posizione e supporta la ricarica wireless senza problemi.

: Grazie ai potenti magneti N52 integrati, la custodia mantiene saldamente il tuo smartphone in posizione e supporta la ricarica wireless senza problemi. Design Sottile e Antiscivolo: Realizzata in materiale traslucido opaco di alta qualità, questa custodia garantisce una presa comoda e una sensazione piacevole al tatto, riducendo il rischio di cadute.

Con la TOCOL Cover Magnetica, puoi proteggere il tuo iPhone 14 Pro con stile e funzionalità. È più di una semplice custodia: è un investimento per il tuo smartphone!

Non perdere l’opportunità di avere la migliore protezione! Acquista ora la TOCOL Cover e dai al tuo iPhone la protezione che merita.