25.9 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Offerte

Tocool Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro – Protezione MagSafe

Da StraNotizie
Tocool Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro – Protezione MagSafe

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 11,99€ – 11,39€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

TOCOL Cover Magnetica per iPhone 14 Pro 6,1 Pollic, Compatibile con MagSafe, Protezione Fotocamera Integrata, Custodia Antiurto Traslucida Opaca, Nero

TOCOL Cover Magnetica per iPhone 14 Pro

Scopri la custodia TOCOL, progettata specificamente per l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici. Questa cover è non solo elegante, ma anche incredibilmente funzionale, grazie alla sua compatibilità con MagSafe.

Protezione Avanzata per il Tuo Smartphone

La TOCOL Cover offre una protezione avanzata per la fotocamera, grazie a un design della cornice traforato. Potrai godere delle tue fotografie senza preoccuparti di graffi o danni. Inoltre, la custodia è dotata di una cornice dello schermo rialzata di 2,5 mm, essenziale per preservare il display in caso di urti accidentali.

Vantaggi Pratici

  • Forte Attrazione Magnetica: Grazie ai potenti magneti N52 integrati, la custodia mantiene saldamente il tuo smartphone in posizione e supporta la ricarica wireless senza problemi.
  • Design Sottile e Antiscivolo: Realizzata in materiale traslucido opaco di alta qualità, questa custodia garantisce una presa comoda e una sensazione piacevole al tatto, riducendo il rischio di cadute.

Con la TOCOL Cover Magnetica, puoi proteggere il tuo iPhone 14 Pro con stile e funzionalità. È più di una semplice custodia: è un investimento per il tuo smartphone!

Non perdere l’opportunità di avere la migliore protezione! Acquista ora la TOCOL Cover e dai al tuo iPhone la protezione che merita.

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Tocool Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro – Protezione MagSafe

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 11,99€ - 11,39€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TOCOL Cover Magnetica per iPhone…

Reecle I-Size 360 Seggiolino Auto ISOFIX 0-12 Anni, Nero

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 149,99€ - 127,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino…

DREAME H12 Pro: Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,00€ - 279,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere…

LG OLED evo 77” C4 2024 Smart TV 4K con Dolby Vision e GSync

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 1.959,00€ - 1.899,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LG OLED evo 77'', Serie…

DOLCI SOGNI Rete Letto Singolo 80×190, Ortopedica Made in Italy

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 49,41€ - 46,94€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 DOLCI SOGNI Rete Letto Singolo…

Articolo precedente
Netanyahu Firma Piano di Insediamenti: Nessuno Stato Palestinese
Articolo successivo
Training Support Staff
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.