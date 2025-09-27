TOCOL Cover Magnetica per iPhone 14, Protezione Camera, Nero

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€16.99 – €11.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
TOCOL Magnetic Cover for iPhone 14 6.1 Inches, MagSafe Compatible, Integrated Camera Protection, Translucent Matte Shockproof Case, Black
Copertura Magnetica TOCOL per iPhone 14 (6.1 Pollici)
Scopri la Copertura Magnetica TOCOL, progettata appositamente per il tuo iPhone 14 di 6.1 pollici. Questa custodia elegante offre una compatibilità perfetta con MagSafe, garantendo un’esperienza senza interruzioni.
Il design innovativo offre una protezione avanzata per la fotocamera, grazie al suo pannello posteriore avvolgente e al telaio perforato. Non dovrai più preoccuparti di graffi o danni alle lenti, mentre la qualità delle immagini rimane sempre impeccabile.
Vantaggi pratici:
- Magneti Potenti: Dotata di potenti magneti N52, questa custodia ha un’attrazione magnetica fino a 18N, perfetta per la ricarica wireless e accessori magnetici.
- Protezione Shockproof: Il bordo rialzato da 2.5mm e il telaio protettivo a 3 strati garantiscono una protezione completa in caso di cadute, riducendo il rischio di graffi e danni.
Realizzata in materiale opaco e translucido di alta qualità, la custodia risulta non solo resistente ma anche piacevole al tatto, assicurando una presa comoda e sicura.
Non lasciarti sfuggire l’opportunità di proteggere il tuo iPhone 14 con stile. Acquista ora la tua Custodia Magnetica TOCOL e dai al tuo smartphone la protezione che merita!
