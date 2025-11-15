Tocchetti lascia Rapinese e passa a Forza Italia a Como

In vista delle prossime elezioni comunali, la scena politica cittadina si anima. L’evento che ha catalizzato l’attenzione è il passaggio della consigliera Paola Tocchetti dalla lista Rapinese Sindaco a Forza Italia. Tocchetti ha dichiarato di non poter più tollerare un modo di fare politica caratterizzato da aggressioni verbali e riferimenti continui al passato.

Durante il Tg di Espansione Tv, condotto da Michela Vitale, si è svolto un acceso dibattito tra il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Gaddi, e il sindaco Alessandro Rapinese. Gaddi ha commentato l’addio di Tocchetti, mentre Rapinese ha affermato che la consigliera è ancora parte della sua lista, non avendo comunicato il suo cambio a nessuno. Il sindaco ha minimizzato l’importanza di Tocchetti, sostenendo che rappresenta una piccola parte dei voti.

Il confronto diretto ha portato a scambi accesi di opinioni, con Gaddi che ha accusato Rapinese di mentire sui suoi voti e di dimenticare le sue precedenti dichiarazioni. Rapinese ha ribattuto sui voti di Gaddi e sulla sua esperienza politica, definendolo un “consigliere regionale per caso”.

La conduzione della trasmissione ha cercato di mediare, ma Rapinese ha continuato a esprimere la sua opinione, concentrandosi sulla responsabilità politica di Gaddi. Gaddi ha risposto con riferimenti critici nei confronti di Rapinese, accusandolo di comportamenti incoerenti.

Il dibattito ha offerto un’anticipazione di ciò che potrebbe caratterizzare la prossima campagna elettorale, risvegliando una situazione politica che era apparsa stagnante.