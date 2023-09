Tocca e Todaro, verità sulla lite: “Ora stiamo insieme, ecco cosa è successo”

Il mese scorso giornali e siti hanno parlato di una presunta crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Qualcuno ha sussurrato di una lite in un ristorante e di rapporto al capolinea. Nelle ultime settimane però il ballerino ha messo diversi like alle foto della moglie ed ha anche commentato un post con un cuore. Oggi a Verissimo Todaro ha rivelato che le cose con la Tocca adesso vanno bene. Il professore di Amici però ha confermato che effettivamente c’è stato uno screzio in un ristorante.

Tocca e Todaro: “Sì, quest’estate abbiamo avuto una discussione”.

“Sono molto felice. Come vanno le cose con Francesca? Va tutto bene, siamo birichini. Come tutte le coppie ci sono altie bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Lei è molto impulsiva. Lei si è alzata per schiarirsi le idee e così sono nati i gossip. Hanno detto di tutto. Se sono felice? Dipende dall’altra persona. Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se ci fosse motivo lo sarei molto da bravo siciliano. Diciamolo ma non deve saperlo lei”.

Raimondo sul suo ritorno ad Amici e sulla vittoria di Mattia.

Nei mesi scorsi sono circolati diversi rumor su un possibile addio di Raimondo ad Amici. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato di un comeback di Todaro a Ballando con le Stelle. In realtà il ballerino tornerà dietro al bancone dei prof della scuola di Amici.

“Tornerò ad Amici è vero quello che avete letto. Sono molto felice, è un programma che adoro. Per me non è lavoro, è passione. La mia vittoria da professore dell’anno scorso è inspiegabile, non ci ho dormito la notte. Mattia mi ha regalato la gioia più grande. Ero al settimo cielo per lui ed è stata davvero una vittoria meritata”.

Raimondo Todaro sulla conferma ad #Amici23 “Sono molto felice, è un programma che adoro. Per me non è lavoro, è passione.

