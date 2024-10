TOBE NWIGWE: Concerto di Gennaio a Milano [Informazioni e Biglietti]

Tobe Nwigwe arriverà in Italia nel 2025 con il tour “Home is Where the Hood Is”, previsto per venerdì 24 gennaio al Santeria Toscana 31 di Milano. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il pubblico italiano di assistere a una delle sue performance dal vivo, durante la quale presenterà brani del suo ultimo album “Hood Hymns”, uscito il 30 agosto 2024.

Nwigwe è un artista visionario e poliedrico che crea universi attraverso la musica, la moda e il cinema. I suoi testi, fortemente autobiografici, riflettono le difficoltà della sua infanzia come ragazzo nigeriano di prima generazione nel quartiere Alief di Houston, Texas. La sua musica affronta la dura realtà della sua crescita, ma enfatizza anche il potere delle sue convinzioni e l’importanza di avere uno scopo nella vita. Questo scopo si traduce nel desiderio di “rendere popolare il suo scopo”, obiettivo che ha raggiunto con successo.

Il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale, ottenendo co-firme da personaggi di spicco come Michelle Obama, che ha inserito il brano “I’m Dope” nella sua playlist per l’allenamento, e Beyoncé, che ha presentato Tobe in campagne per Adidas. Pharrell Williams ha collaborato con lui per la direzione creativa di campagne globali di Moncler, stabilendo un forte impatto nella moda. Nonostante la sua indipendenza artistica, Nwigwe ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui una nomination ai GRAMMY come miglior nuovo artista e vari premi ai NAACP Image Awards.

Nwigwe è anche apparso nel film “Transformers: Rise Of The Beasts”, ha collaborato con Reebok e ha ottenuto visibilità al Coachella Music Festival. Il suo successo è evidente anche nella musica, con la virale “Try Jesus” che ha raggiunto la posizione n. 4 nella classifica di Billboard.

Un aspetto fondamentale della sua arte è la sua famiglia; Tobe costruisce il suo lavoro intorno a moglie Fat e ai loro cinque figli, presenti in molte delle sue opere. Il suo ultimo progetto, “Hood Hymns”, è considerato il più ambizioso e rappresenta una preghiera per chi ha vissuto esperienze simili alle sue, culminando nel suo scopo artistico.

Per informazioni e biglietti, il concerto si terrà il 24 gennaio 2025 a Milano, e i biglietti sono disponibili su vari canali online.