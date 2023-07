TOAIOHO 2K Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Telecamera Esterno con Visione Notturna a Colori, Impermeabile IP66, Audio Bidirezionale, Rilevamento del movimento, Compatibile con Scheda SD/Cloud

Descrizione prodotto

Note:

La fotocamera supporta solo la connessione al WiFi a 2,4Ghz, il WiFi a 5Ghz non è supportato.Se non è possibile connettersi alla videocamera. Controllare la potenza del segnale WiFi, la password WiFi non deve essere superiore a 18 cifre, la password WIFI non deve contenere caratteri speciali.La telecamera non supporta RTSP/NVR/FTP, ALexa e Google Assistant.La videocamera supporta solo smartphone(APP: CloudPlus), non PC/Windows.Se la fotocamera non riconosce la scheda di memoria.

Utilizzare il computer per formattare la scheda TF in formato FAT32 prima di inserirla.Scollegare/inserire la scheda TF in stato di riposo.Utilizzare una scheda TF ad alta velocità di classe 10 o superiore.Si consiglia di utilizzare una scheda TF da 8-128 GB.

【Visione Notturna a Colori】 La telecamera ha due impostazioni di visione notturna a colori. Quando si attiva la “funzione immagine a colori” della modalità di visione notturna, è possibile ottenere immagini e video a colori per tutto il giorno. Quando si attiva solo l'”Allarme sonoro e luminoso” nelle impostazioni dell’allarme, la telecamera acquisirà immagini di visione notturna a colori solo quando viene emesso un allarme. PLa fotocamera può catturare più dettagli di notte.

【Ampio Campo Visivo a 360° & Tracciamento AI】 Le telecamera wi-fi esterno per interni/esterni supportano la rotazione orizzontale di 355° in orizzontale di 120°, è possibile controllare la rotazione della telecamera tramite l’app.Fornisci una protezione a 360° per la tua casa. Seguirà automaticamente la persona o l’oggetto in movimento finché la telecamera non può ruotare o l’oggetto scompare dal campo visivo della telecamera.

【Rilevamento di Movimenti e Suoni & IP66】 La telecamera wi-fi esterno senza fili può rilevare in modo intelligente movimenti e suoni. La fotocamera invierà un messaggio di avviso al telefono. È possibile regolare la sensibilità dell’avviso. Questo riduce i falsi allarmi causati da insetti, pioggia, neve abbondante, ecc. Ha la certificazione di impermeabilità IP66. In una certa misura, può resistere a condizioni meteorologiche estreme come piogge torrenziali, forti nevicate e alte temperature.

【Scheda & Compatibilità Cloud/SD Opzionali】 Puoi scegliere di utilizzare la scheda SD o il servizio cloud per salvare il video rilevato dalla fotocamera. La telecamera wi-fi esterno senza fili è ben compatibile con IOS e Android. In caso di problemi, contattaci. Ti daremo sicuramente una soluzione soddisfacente.

