TMP Group, incarico a Websim Intermonte per il buyback da 1 milione di euro

TMP Group, una società tech-media italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di strategie di comunicazione, ha formalizzato un accordo con Websim Intermonte per gestire le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie. Questo programma di acquisto prevede un investimento massimo di 1 milione di euro.

Websim sarà responsabile della coordinazione del programma e avrà il pieno potere decisionale per determinare i momenti e le modalità di acquisto delle azioni di TMP Group. Queste operazioni verranno effettuate nel rispetto delle deliberazioni prese dall’assemblea dei soci, che si è riunita il 29 aprile 2024, assicurando così che tutte le azioni rimangano conformi alle normative e alle decisioni aziendali.

Questo accordo segna un passo significativo per TMP Group, permettendo alla società di gestire in modo più flessibile il proprio capitale e di rispondere alle condizioni di mercato. L’adozione di un programma di acquisto di azioni proprie è una strategia comune tra le società per rafforzare il proprio posizionamento finanziario e aumentare il valore per gli azionisti, dando la possibilità di buy-back per ottimizzare il capitale azionario.

La scelta di collaborare con Websim Intermonte, nota per la sua esperienza nel settore finanziario, offre a TMP Group una maggiore capacità di gestione e decisione negli acquisti, mirando a ottimizzare la tempistica e le condizioni di mercato per le operazioni. Questo approccio proattivo rappresenta un’opportunità per la società di migliorare la propria liquidità e di riflettere positivamente sul valore delle proprie azioni sul mercato.

In sintesi, con questo accordo, TMP Group si prepara a intraprendere un percorso di rafforzamento della propria posizione finanziaria, attraverso un programma di acquisto di azioni che potrebbe tradursi in benefici per gli investitori e una maggiore stabilità del capitale. Websim Intermonte diventerà un partner strategico sia nell’esecuzione delle transazioni che nella definizione delle migliori tempistiche, mantenendosi all’interno dei parametri stabiliti dall’assemblea. L’iniziativa è quindi parte di una strategia più ampia volta a valorizzare il percorso di crescita e sviluppo di TMP Group nel panorama tecnologico e comunicativo italiano.