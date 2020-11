“La nostra filosofia è fare la cosa giusta e farla bene. Da 9mila utenti europei che abbiamo interpellato è emersa l’evidente necessità di smartphone che abbiano le giuste caratteristiche al giusto prezzo. I nostri telefoni sono utilizzati da 370 milioni di utenti al mondo, crediamo fortemente che avremo successo in Europa”. Lo dice all’Adnkronos Vincent Xi, presidente di vivo Italia, l’azienda cinese che a ottobre è sbarcata nel Vecchio Continente a 25 anni dalla sua fondazione. Lo ha fatto con un biglietto da visita importante: vivo X51 5G, smartphone dalle elevate caratteristiche a partire dal design ricercato per finire alla sua punta di diamante, il comparto fotografico che è dotato di tecnologie particolarmente avanzate tra cui uno stabilizzatore che replica le prestazioni di un gimbal. Il telefono non è arrivato da solo sul mercato europeo, perché ad accompagnarlo ce ne sono anche altri tre, della gamma Y, i modelli Y70, Y20s e Y11s. Si tratta di versioni di fascia più bassa, a dimostrazione che il brand oltre a puntare ai vertici con l’X51 5G, strizza l’occhio anche a quegli utenti che cercano qualità a un “prezzo giusto”, per usare le parole di Xi. “Nei prossimi mesi introdurremo altri smartphone per andare a coprire tutte le fasce di prezzo e rivolgerci ad una utenza più ampia“, aggiunge.

Fonte