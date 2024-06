TKSTAR tk905 in tempo reale gps con calamita potente nascosta impermeabile localizzatore

59,98€

(as of Jun 08, 2024 03:20:47 UTC – Details )

Prezzo:





Introduzione:

GPS Tracker tk905 è un nuovo tipo di GPS tracking gadget per auto/veicolo.

Con magnete integrato, il dispositivo può essere installato in auto entro 10 secondi.

Con posizionamento satellitare GPS + AGPS di posizionamento + lbs base station posizionamento, il dispositivo funziona in qualsiasi parte del mondo.

Con la funzione di rilevamento in tempo reale e storica Route, l’ utente può controllare i brani Live e storico traccia tramite smartphone ovunque.

Con capacità della batteria 5000 mAh, l’ utente può utilizzare il dispositivo per 2 – 3 mese al massimo dopo la carica completa.

Potrete godere di una maggiore tranquillità di sapere esattamente dove la vostra auto o veicolo sono.

Q: come funziona?

A: ogni volta che si desidera individuare il Tracker tutto quello che dovete fare è chiamare il numero di telefono SIM o inviare un messaggio di testo. Una volta collegata l’ unità si invia un SMS con un link di Google Maps. Se vuoi tracking online, allora avete solo bisogno di accendere GPRS e impostare APN, allora Log in APP/piattaforma Web.

Caratteristiche del prodotto:

Richiede SIM Card

Banda GSM 850/900/1800/MHz con un piano dati GPRS.

GPS sensibilità: -159dbm

Precisione GPS: 5 – 15 m

lbs precisione: 100 – 1000 m

geo-recinto allarme;

Supporto allarme di potere basso;

Allarme di vibrazione di sostegno;

Supporto storica Route riproduzione,

percorso di sei mesi può essere controllata;

Batteria: 3.7 V 5000 mAH Li-ion battery

Ricarica: ingresso 110 – V Uscita 5 V-1 a

Standby: Stato normale: max.60days; lo stato di basso consumo: max.giorni

Tempo per primo inizio: Condizione fredda: 45s;

Stato caldo: 35s;

Condizione calda: 1s

Temp di funzionamento.: -20 °C a + 55 °C

Umidità: 5% – 95% senza condensa

Dimensioni: 90 mm x 72 mm x 22 mm

Peso: 168 g

Il pacchetto include:

1 x GPS Tracker (non includere SIM Card)

1 x cavo USB

1 x borsa di stoccaggio

1 x Micro Sim adattatore

1 x Nano SIM adattatore

1 x manuale utente

Note: – Questo GPS Tracker necessario utilizzare una scheda SIM 2 G 850/900/1800/1900 MHz, non supporta 3 G, 4 G SIM Card

✔ Traccare la posizione dei veicoli (noleggiare auto, camion, moto, congelatore, barca ecc).

✔ Non occorre l’installazione, Facile attaccare a qualsiasi superficie di ferro con Magnet Strong, anche sotto l’auto solo un secondo.

✔ La capacità della batteria è di 5000 mAh e il tempo di standby più lungo può raggiungere i 90 giorni.

✔ GPS / GPRS / LBS posizionamento, precisione di posizionamento fino a 5 metri.

✔ Gli utenti possono monitorare la posizione in tempo reale del GPS in tempo reale sull’APP gratuita.Geo-fencing, allarme a vibrazione.