TKMARS 4G Localizzatore GPS per Auto con Allarme Acc Senza Abbonamento, Antifurto GPS + AGPS + LBS GPS Tracker in Tempo Reale per Moto, Auto, Camion, Scooter TK806

44,98€

Descrizione prodotto

TKMARS GPS Tracker 4G per auto, con Acc-Alarm senza abbonamento

Monitoraggio in tempo reale.

Lettura del percorso storico.

Definire una zona di sicurezza virtuale (geofence).

Piattaforma PC e app per telefono: nessun abbonamento!

Allarme velocità eccessiva, allarme shock/vibrazione, allarme ACC.

ACC-Allarme

Il localizzatore GPS TKMARS può trovare il movimento della tua auto in tempo dopo che il filo arancione è stato collegato correttamente al filo ACC dell’auto, quando si imposta l’allarme ACC , si avvia l’accensione dell’auto, il localizzatore GPS invierà “ACC On” tramite SMS al numero amministratore.

4G LTE supportato

Questo localizzatore GPS 4G è un set completo! Tutto quello che devi fare è installare una scheda SIM di rete 4G nel localizzatore, quindi configurare semplicemente le informazioni APN .

Monitoraggio in tempo reale

Se configurato correttamente, puoi semplicemente chiamare o inviare un SMS al localizzatore GPS , riceverai un messaggio con una posizione. Puoi persino accedere alla nostra APP ,alla nostra piattaforma PC per tracciare il dispositivo.

Riproduzione del percorso di avanzamento

Il localizzatore GPS TKMARS può aiutarti a tenere traccia del percorso di guida della tua auto per un massimo di 6 mesi. Puoi anche rimuovere il percorso della cronologia.

Geofence

Puoi impostare una zona di sicurezza virtuale nell’app. Quando esci dalla zona, riceverai una notifica di allarme.

Gestione di più dispositivi

Se hai acquistato più tracker nel tuo negozio, possiamo creare un account in modo da poter gestire più tracker contemporaneamente.

La confezione include: 1 x localizzatore GPS per auto 1 x cavo di alimentazione a 4 pin 1 x relè + cablaggio 1 x manuale di istruzioni

Specifiche:

Materiale guscio: plastica ABS

Rete: 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM

Tensione di lavoro: 9V-95V

Corrente di lavoro: 35 mA (GPS acceso) 10 mA (spento)

Batteria integrata: 80 mAh (batteria ai polimeri da 3,7 V)

Sensibilità GPS: -159dBm

Precisione GPS: 5 m

Dimensioni: 82 mm * 38 mm * 18 mm

Peso: 26,6 g

Come si usa il localizzatore GPS TKMARS?

1. È necessario installare una scheda SIM di rete 4G locale.

2. SIM card: cancella codice PIN e segreteria, attiva traffico dati GPRS, SMS ,chiamate.

3. Configura le informazioni APN corrette della scheda SIM se desideri accedere alla nostra APP ,utilizzare le funzioni di monitoraggio in tempo reale.

✔Se vuoi conoscere la posizione del localizzatore, devi solo chiamare il numero della carta SIM nel localizzatore GPS con il tuo telefono cellulare o inviare l’SMS “G123456 #” al numero della carta SIM nel localizzatore GPS. Riceverai quindi un SMS con un link a Google Maps.

✔Se desideri il monitoraggio online, non devi far altro che attivare il GPRS, configurare le informazioni APN e quindi accedere all’app/piattaforma web.

L’applicazione non è abilitata(APN corretto non impostato):

Chiama l’operatore della scheda SIM nel dispositivo per chiedere il nome APN, quindi invia i due messaggi di testo seguenti alla scheda SIM nel dispositivo:

Step 1:Invia:gprs123456, Rispondere:gprs ok

Step 2: imposta APN, Invia:apn123456 nome apn (ricorda: c’è uno spazio davanti a nome apn),Rispondere:apn ok

Prova a reinserire la scheda SIM GPS, l’APP mostrerà online.

✔Se hai diversi localizzatori GPS del nostro negozio, possiamo creare un account per te in modo che tu possa gestirli contemporaneamente.

📡【TKMARS Localizzatore GPS 4G in tempo reale】: TK806 utilizza il più avanzato sistema di posizionamento GPS+Beidou+AGPS+LBS, che non è limitato dall’area geografica e dalla distanza. Localizzatore GPS per tracciare il tuo veicolo, moto, auto, camion, furgone, autobus, barca, scooter.

🚗【Spegni motore】: TK806 deve essere collegato all’alimentazione dell’auto, puoi inviare un messaggio SMS al localizzatore per spegnere il gas e l’elettricità alla batteria, in modo che il motore rimanga immobilizzato in un momento indicato fino a quando non rimuovi lo stato di allarme (Nota: il veicolo può solo essere tagliato con successo se la velocità di guida non è superiore a 20 km/h), anche se qualcuno scollega il GPS, la batteria di può backup del TK806 può comunque tracciare per 2 ore.

🚗【Localizzatore GPS senza abbonamento】: Localizzatore GPS senza abbonamento ad eccezione della scheda SIM. App e piattaforma web gratuite. Puoi acquistare una scheda SIM senza abbonamento (include chiamate e SMS. Costa circa 100 MB di dati al mese.)

🚗【Funzioni comuni】: [1] Allarme velocità eccessiva, allarme vibrazione, allarme batteria scarica. [2] Funzione di allarme di scollegamento del dispositivo: quando qualcuno scollega il tracker TK806 dall’alimentazione dell’auto, il tracker invierà un messaggio di testo al telefono cellulare per l’allarme.

🚗【Facile da installare]】: il localizzatore GPS è molto facile da installare tramite due cavi collegati ai lati positivo e negativo della batteria. La sua tensione è 12-90V. Rete 4G, il localizzatore per auto può fornire la tecnologia di tracciamento veloce e accurata del tuo veicolo, assicurandoti che la tua auto abbia una protezione migliore.