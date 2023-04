TKDY Cavo di alimentazione Amazon Echo 30 W per Alexa Show 8, Alexa 4th Gen, Alexa Show (2nd Gen) Alexa Show 10 (3rd Gen), Amazon Echo (3rd/4th Gen)

Descrizione prodotto

Funzioni:

Sicuro, alta efficienza e affidabilità, spegnimento automatico del sovraccarico. Spegnimento termico automatico, protezione da cortocircuito e sovratensione.Buona resistenza alle cadute, perni metallici ispessiti e alloggiamento robusto, garantisce una lunga durata. Filo di rame ad alta resistenza, forte e durevole, garantiscono velocità di trasferimento e ricarica efficienti e stabili. Design sottile e compatto e leggero. Si può facilmente portare in borsa, in borsa o in una tasca con loptop.

30 W Echo Netzteil Spezifikationen:

Ingresso: 100-240 V, 50 ~ 60 Hz. Uscita: 18 V, 1,67 A, 30 W

Contenuto della confezione:

1 cavo di alimentazione Echo di ricambio da 18 V, 1,67 A

Dispositivo applicabile:

Per Echo Show 8 (versione della prima generazione 2019) per Echo Show 10 3rd Generation (2020 Release)per Echo Show 2nd Generation (2018 Release)per Echo Plus 2nd Generation (2018 Release)per Echo 3rd Generation (2018 Release)per Echo 4th Generation (2018) 20 release. 2e)

Non compatibile:

Non adatto per Echo Dot 3. Generation, Echo Dot 4. GenerationNICHT geeignet für Amazon Echo der 1° GenerationNICHT geeignet für Amazon Echo DotNICHT geeignet für Amazon Echo Dot 3., 4. generazione

Cavo di alimentazione sicuro e affidabile

Realizzato in rame privo di ossigeno di alta qualità, meno resistenza, migliore conduttività. La guaina in PVC Supervisor impedisce perdite di corrente e guasti.

Solido PC e ABS

Realizzato in plastica ABS e PC ignifuga e resistente alle alte temperature, robusto e durevole.

Design durevole

La custodia resistente protegge da graffi, urti, cadute, resiste alla pressione e mantiene i componenti interni al sicuro in caso di emergenza, aumentando la durata.

Modelli compatibili:

Per Alexa Echo (3. 4. generazione), spettacolo (seconda Generazione), Show 8 (1° 2. generazione), Show 10, Show 15, plus 2. generazione Per Alexa Echo (1. & 2. generazione), più 1. Generation, Show (1° generazione), Echo Look Echo Link Per Alexa Echo Dot (3rd 4th 5th Gen), Show 5 (1st 2nd Gen), Echo Spot, Echo Dot 3rd/4th/5th Gen with Clock and Kids Edition

[Specifiche:] Gamma di tensione di ingresso mondiale: 100-240 V 50/60 Hz; uscita: 18 V 1,67 A, potenza 30 W max. Lunghezza del cavo: circa 5,9 m.

[Applicazione] Compatibile con Alexa 4th / 3rd Gen, Show 10 (terza generazione), Alexa Plus 2nd Gen, Alexa Show 2nd Gen, Show 8 Alexa 4th Generation, Plus 2nd Generation, 3nd Gen, Show 2nd Gen, Show 8, Show 10 (terza generazione)

[Applicazione] Compatibile solo con Echo Show 8 (2019 release), Echo Show 10 (3° generazione 2020 release), Amazon Alexa Echo (3° generazione 2018 release), Alexa Echo (4° generazione 2020 release), Alexa Echo Plus (2° generazione 2018 release), Echo Release), Echo Show (2nd Gen,2018 Release)

Non adatto per Amazon Echo Dot Series. Non adatto per Amazon Echo Dot, Amazon Echo Dot 4th Gen, Echo Dot 3a generazione, Echo Dot con orologio, Echo Show 5, Echo Spot, Fire TV Cube. Si prega di notare Amazon Echo è diverso con Amazon Echo Dot. Si prega di controllare i vostri dispositivi, non potete essere sicuri, vi preghiamo di sentirvi liberi di contattarci, grazie

Nota: questo caricabatterie è adatto solo per dispositivi da 18 V, non per dispositivi da 12 V e 15 V. Si prega di confermare le specifiche e le dimensioni del connettore prima dell’acquisto.

21,99 €