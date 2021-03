Da più di un anno ormai i cantanti non possono fare dei veri live, ma questo non significa che non stiano lavorando. Tiziano Ferro ad esempio pare sia impegnato in studio di registrazione. Stando a quanto a rivelato Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il cantautore starebbe lavorando al suo primo disco di duetti.

“A Los Angeles Tiziano Ferro è un po’ triste. Non per suo marito, visto che tra loro le cose vanno bene, ma perché come tutti gli artisti anche lui non può fare i concerti. Pure lui è fermo come gli altri. Ovviamente lui non se ne sta con le mani in mano. In questi mesi il cantante sta lavorando al suo nuovo album, che dovrebbe essere il suo primo disco di duetti. L’anno scorso ha fatto il primo di cover e adesso arriverà quello di featuring. Il mio santo mi dice che ha già chiamato degli artisti. Posso dire che da quello che mi risulta lui ha già chiamato Loredana Bertè, J Ax, ma soprattutto Brunori Sas, un super paroliere bravissimo. L’ha chiamato per duettare su una canzone scartata a questo Festival di Sanremo. Il pezzo era scritto da Brunori per una cantante molto brava. Amadeus l’ha messa da parte, Tiziano Ferro l’ha sentita e ha detto ‘sai che ti dico? La facciamo noi due’. Ha cambiato giusto due paroline. Però uscirà e sentiremo finalmente questa canzone”.

Amo i duetti tra grandi artisti, ma dopo un album di cover non sarà troppo farne uscire uno con solo duetti? Avrei gradito anche il classico disco di inediti, magari con 2/3 featuring all’interno.

Tiziano ascoltami io il disco di duetti non lo compro non mi interessa non mi smuove nessuno — Bianca 🧜‍♀️ (@toccoferro_) March 22, 2021

Tiziano Ferro a lavoro per un album di duetti, dovrei essere entusiasta ma in realtà sono: TERRORIZZATA. — ᴍᴀʀᴢɪᴀ🌺 (@theferroniz) March 22, 2021

