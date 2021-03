Tiziano Ferro ha smentito la notizia di un album di duetti in arrivo, e anche di una possibile nuova versione di Xdono, il suo primo singolo.

Nemmeno il tempo di assaporarla, che la notizia dei nuovi progetti di Tiziano Ferro è stata smentita dallo stesso diretto interessato. Stando ad alcune notizie venute alla luce negli scorsi giorni, il cantautore di Latina avrebbe dovuto lanciare a breve un nuovo album di duetti e una versione nuova di Xdono per i 20 anni del singolo che ha lanciato la sua carriera. Purtroppo però si tratta solo di fake news, come chiarito dallo stesso artista.

Tiziano Ferro smentisce l’album di duetti

Secondo le fonti che avevano riportato la notizia, il cantautore sarebbe stato pronto a lanciare un album di duetti in cui avrebbe incrociato la voce anche con artisti del calibro di Brunori Sas e Loredana Bertè. Si tratta però di notizie infondate, smentite prontamente dal cantuatore di Latina.

Tiziano Ferro

In atesa di scoprire se i suoi concerti negli stadi, in programma in estate, dovranno slittare ancora (cosa probabile) o meno a causa dell’emergenza Coronavirus, il cantautore ha tenuto a sciogliere ogni dubbio sui suoi prossimi progetti. Al momento non è in programma un album di collaborazioni.

Tiziano Ferro smentisce la nuova Xdono

E non ci sarà spazio nemmeno per una nuova versione di Xdono. La canzone che ha lanciato la sua carriera compie 20 anni nel 2021, ma a quanto pare non sarà celebrata con una nuova versione. Ad affermarlo è stato lo stesso 41enne artista di Latina con un post pubblicato su Twitter, in cui ha bollato come fake news anche questa notizia che aveva mandato in visibilio i fan: