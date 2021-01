Tiziano Ferro torna a parlare dei suoi concerti negli stadi, slittati al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Il 2021 dovrebbe essere l’anno del nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro. Dovrebbe, perché al momento di certezze non ce ne sono. E, anzi, lo stesso artista sembra avere più di qualche perplessità sull’effettiva realizzazione del giro di concerti negli stadi. Il tutto per il protrarsi di una pandemia globale da Coronavirus che non sembra destinata ad arrestarsi in tempi brevi. Ecco le ultime dichiarazioni del cantautore di Latina.

Tiziano Ferro: slitta il tour 2021?

Intervenuto in collegamento video al programma Magazzini Musicali, Tiziano ha dato il benvenuto a questo 2021 con il sorriso e grande ottimismo: “La musica deve curare l’anima e lo spirito, sono sicuro che nel 2021 arriveranno buone cose. Il 2021 sarà l’anno nel quale ci assesteremo per tornare alla normalità“.

Tornare alla normalità però non vuol dire arrivare al ‘libera tutti’. Lo sa bene Tiziano, che quindi si mostra cauto parlando del tour 2021: “Dipenderà moltissimo da quello che succederà. Ci sono concerti in calendario che essendo previsti negli stadi ad oggi sembrano un po’ impensabili. Spero di potermi sbagliare ma se così non fosse ci vedremo sicuramente a giugno e a luglio altrimenti si vedrà. Spero che questo tour ci sia, se non arriverà ci saranno altre cose“.

Il 2020 di Tiziano Ferro

L’anno appena concluso, nonostante tutte le difficoltà e lo slittamento del tour per i 40 anni, è comunque stato un buon anno per Tiziano Ferro. L’artista di Latina lo descrive come creativo, un anno in cui ha imparato cose importanti, come la “compassione“. Inoltre, è stato un anno produttivo, in cui ha partecipato come ospite fisso al Festival di Sanremo e ha lanciato il primo documentario sulla sua vita, Ferro, disponibile su Amazon Prime Video, oltre al suo primo album di cover, Accetto miracoli: L’esperienza degli altri. Insomma, nel male c’è stato tanto per cui sorridere alla vita.

Di seguito il video di Casa a Natale: