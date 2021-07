Tiziano Ferro è un nuovo membro della giuria dei Grammy Award: lo ha annunciato lo stesso cantautore sui suoi social.

I Grammy Award hanno un nuovo giurato italiano e famosissimo: Tiziano Ferro. Il cantautore di Latino è stato nominato membro della Grammy Academy, la commissione che sceglie i candidati e i vincitori dei premi più ambito in assoluto nel mondo della musica. Un grande riconoscimento per l’artista italiano, che da anni vive a Los Angeles e che negli ultimi anni si è costruito una carriera molto solida anche Oltreoceano, grazie alle collaborazioni con Kelly Rowland, John Legend, gli OneRepublic e Timbaland.

Tiziano Ferro membro della Grammy Academy

“Da oggi sono un membro votante della Grammy Academy“, ha annunciato il cantuatore 41enne in un post su Instagram. Un grande onore per l’artista, ma anche una grande responsabilità. Lo confessa lo stesso Tiziano nel post: “Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica“.

Tiziano Ferro

Finoa questo momento solo un italiano faceva parte della giuria dei Grammy, ossia il compositore e direttore d’orchestra Gabriele Ciampi. Di seguito il post con l’annuncio di Tiziano:

Grammy Awards: i nuovi giurati

Solo pochi giorni fa la Recording Academy, organizzazione che mette in piedi lo spettacolo dei Grammy, ha annunciato di aver aggiunto 2710 musicisti e addetti ai lavori al già lungo elenco di commissari dell’Academy, per cercare di spegnere sul nascere le polemiche degli ultimi periodi sulla scarsa rappresentanza di cantautrici e musiciste nella rosa delle nomination, e anche di musicisti appartenenti alla scena black. Esempio clamoroso, l’assenza di The Weeknd nell’ultima edizione.

Tra gli altri ingressi nella giuria, oltre a quello di Tiziano, si sottolineano quella della compositrice Chloe Flower, le cantautrici TIana Major, Tiara Thomas, Laura Jane Grace. Anche loro avrannno il compito di scegliere i nominati e i vincitori della prossima edizione, in programma il 31 gennaio 2022.