Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2023? Il cantante fa chiarezza

Nelle settimane scorse sono circolati alcuni rumor secondo i quali Amadeus starebbe mettendo su un cast di veri big per il Festival di Sanremo 2023. Radio Deejay ha fatto anche dei nomi: Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis. E il nome di Tiziano è stato tirato in ballo anche da settimanali e quotidiani. Il Messaggero ad esempio ha rivelato che il cantante di Ti Scatterò Una Foto sarebbe stato tra i big in gara al Festival con un pezzo scritto da Brunori Sas.

Ma quindi Ferro salirà davvero sul palco del Teatro Ariston come artista in gara? Sembra di no, perché oggi il cantante in un’intervista rilasciata ad Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Io in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023? Già mi viene l’ansia quando vado ospite“. E io che per un momento c’avevo quasi creduto.

Tiziano Ferro in gara a #Sanremo2023? Lui risponde: già mi viene l’ansia quando vado ospite! Quindi un Super Big che quasi sicuramente non ci sarà al Festival, non in gara! — Marcio nel Cuore (@_yvanx) November 8, 2022

Tiziano Ferro su hater, insulti e omofobia: “Le offese mi toccano ancora”.

“Gli haters, che ci provano a ferirmi e se li lascio passare – attraverso quella ferita – è perché è aperta e io sono disposto a sentirmi debole e fragile. Se penso a tutte le frasi di offesa, per esempio legate all’omofobia, che mi hanno ferito, hanno funzionato perché mi sono sempre sentito ‘difettato’ da quel punto di vista. Sono nato e cresciuto in una società che mi ha fatto pensare che essere gay era un difetto, un handicap e qualcosa di cui vergognarmi. – ha dichiarato Tiziano a Il Fatto Quotidiano – Se le offese mi feriscono ancora? Sì. Ancora oggi una offesa di quel genere, a causa di uno stress post traumatico, mi ferisce perché la lascio entrare io perché ancora c’è quel pezzo di testa e di cuore che sono stati plasmati in un tempo antico e non si cambia”.