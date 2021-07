Dopo i conduttori tv, è arrivato anche il saluto di un volto noto che con Raffaella Carrà non soltanto ha collaborato, ma di cui era un grande fan. Poco fa Tiziano Ferro ha salutato Raffa con un commovente messaggio affidato a Twitter.

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano Ferro”.

La Carrà avrebbe dovuto incontrare Ferro per la terza stagione di ‘A Raccontare Comincia Tu’, mai realizzata a causa della pandemia.

“Era la seconda metà di febbraio: sento qualcosa in televisione e avverto dentro una strana inquietudine. Chiamo Rai3 e dico: questo programma non si può fare, è troppo pericoloso. Non me la sento. Sono stata irremovibile. Ho detto a Sergio: Sergio, non ce la faccio, se si ammala uno di noi è il disastro. Dopo una settimana è scoppiata la pandemia, poi si è chiusa l’Italia. Ho avuto fiuto. Mi dispiace che prima degli altri ho tolto lavoro a tante persone. Ma forse ho fatto del bene. Avrei dovuto incontrare Emma, Mika e anche Tiziano Ferro. Con lui ho un rapporto bellissimo, tanta stima e ci vogliamo bene“.