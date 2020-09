“Il 6 novembre esce il mio primo disco di cover. Un capitolo molto importante per me. Per me vale come un disco nuovo. Ci abbiamo lavorato tantissimo, con ansia, entusiasmo, attenzione al dettaglio. Non ha avuto niente di meno di un disco nuovo”. Lo ha annunciato Tiziano Ferro durante una diretta su Instagram dalla sua casa di Los Angeles, in cui ha accennato a cappella il primo singolo estratto dal nuovo album, ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori, che uscirà il 3 settembre, e si è commosso ringraziando i fan per l’affetto testimoniatogli dopo la perdita del cane Beau. “Avete reso fattibile una settimana che sembrava impossibile”, ha detto con la voce rotta dal pianto, mentre dietro di lui anche il marito Victor Allen ringraziava in italiano (“grazie a tutti”).

Fonte