Tiziano Ferro entra in Sugar Music: nuovo capitolo musicale

Tiziano Ferro ha raggiunto un importante traguardo entrando ufficialmente nel roster di Sugar Music, una delle principali case discografiche italiane. Questo accordo segue la collaborazione iniziata con Sugar Music Publishing, co-editore di molte delle sue opere.

L’intesa rappresenta un’evoluzione del rapporto nato negli anni, fondato su fiducia e condivisione artistica. L’obiettivo è valorizzare sia il repertorio passato che quello futuro di Ferro, che è una delle voci più apprezzate della musica contemporanea.

Con oltre 20 milioni di dischi venduti nella sua ventennale carriera, l’artista di Latina ha avuto un impatto significativo sulla scena musicale sia italiana che internazionale. Il suo catalogo include oltre 200 brani pubblicati in cinque lingue, evidenziando la sua versatilità e la capacità di attirare ascoltatori di diverse culture, dominando le classifiche radiofoniche.

Questo nuovo percorso vede la collaborazione non solo con Sugar, ma anche con Big Picture Management, rappresentata da Paola Zukar. Le tre parole chiave del progetto sono libertà creativa, rispetto e autenticità, con l’intento di rilanciare la musica d’autore italiana a livello globale.

Filippo Sugar, CEO del Gruppo, ha commentato con entusiasmo l’accordo, esprimendo gratitudine a Paola Zukar per aver reso possibile questa opportunità. Ha sottolineato l’importanza della nuova musica che ha condotto alla firma e ha confermato la volontà di scrivere insieme un nuovo capitolo della storia che unisce Ferro e Sugar Music, continuando a emozionare il pubblico sia in Italia che all’estero.