Tiziano Ferro, Destinazione mare: il significato del testo della nuova canzone del cantautore di Latina in attesa del tour.

Il ritorno in tour negli stadi italiani dopo la lunga pausa dovuta al Covid merita una celebrazione, da parte di Tiziano Ferro. Il cantautore non è più nella pelle, non vede l’ora di riabbracciare i suoi fan in tutta Italia e anche per questo motivo ha deciso di riscaldare l’atmosfera a poche settimane dall’inizio dell’estate con un nuovo singolo a sorpresa. Si intitola Destinazione mare ed è completamente inedito, non essendo presente nel suo ultimo album Il mondo è nostro, pubblicato nel novembre del 2022. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone.

Tiziano Ferro riparte da Destinazione mare

Fin dal titolo è chiaro che si tratterà, molto probabilmente, del singolo estivo di Tiziano, quello che ci accompagnerà fino al prossimo ottobre. Un brano in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 5 maggio.

Tiziano Ferro

Non conosciamo ancora molti dettagli su questa nuova canzone dell’artista di Latina, ma sappiamo che è frutto di una collaborazione inedita tra lo stesso Tiziano e ITACA, la casa di produzione fondata dai deejay Merk & Kremont.

Il significato di Destinazione mare

Il testo del nuovo singolo di Tiziano è stato spiegato, nel suo significato, dallo stesso artista di Latina. Si tratta di un brano che si adatta perfettamente all’estate, essendo un inno alla vita, una canzone che descrive le fasi di cambiamento che attraversiamo nel nostro percorso in questo mondo, senza dimenticare la fiducia cieca che ci accompagna nel futuro.

Un brano già molto amato dallo stesso cantautore, affascinato dalla duplicità di un testo crepuscolare e dei suoni da dance floor garantiti dalla produzione di Merk & Kremont, da lui descritti come due geni. Insomma, il perfetto antipasto per tuffarsi su un’estate che mai come quest’anno sarà sua, la rivincita di Tiziano e delle sue schiere di fan dopo l’annullamento del tour del 2020 per i suoi 40 anni e dopo le tribolazioni di tre lunghi anni di pandemia.

Di seguito il post con il testo integrale di Destinazione mare pubblicato da Tiziano Ferro nel momento dell’annuncio, sul finire del mese di aprile: