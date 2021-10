Tiziano Ferro compra i biglietti per il concerto dei Maneskin a Los Angeles: l’artista supporta la band romana.

I Maneskin hanno conqusitato tutto il mondo… anche Tiziano Ferro. L’artista di Latina, da anni ormai cittadino di Los Angeles, ha mostrato di voler supportare in tutti i modi la band italiana, al momento uno dei gruppi più apprezzati al modno. Anche acquistando i biglietti per un loro concerto. “Supportiamo i nostri orgogli nazionali“, ha scritto il cantante nelle storie, pronto ad assistere in prima fila dal primo live del gruppo romano a Los Angeles.

Maneskin USA

Tiziano Ferro compra i biglietti per il concerto dei Maneskin

Dopo la vittoria dell’Eurovision 2021, i Maneskin sono diventati una delle realtà musicali più apprezzate a livello internazionale. La band ha infatti conquistato le classifiche con tante proprie canzoni, e ha anche dato vita a una serie di concerti straordinari in tutto il mondo, a partire dall’Europa, fino ad arrivare in America. La band ha annunciato due concerti a stelle e strisce nei prossimi giorni, tra cui uno a Los Angeles. Un live in cui non mancherà uno spettatore speciale, Tiziano Ferro: “Vai ragazzi, spaccate L.A.“.

I Maneskin al Jimmy Fallon

La giovane band lanciata da X Factor sta riuscendo lì dove molti altri grandi artisti hanno fallito. Piano piano stanno conquistando tutto il mondo, anche il fondamentale mercato americano, e saranno per la prima volta ospiti di un grande talk show statunitense, il Jimmy Fallon. Un grande onore per la band capitanata da Damiano David, che è stata tra l’altro candidata anche a tre Mtv Europe Music Awards (prima volta per un artista o un gruppo italiano).

Insomma, i Maneskin si stanno imponendo a tutte le latitudini, e sono pronti a dimostrare di essere in grado di conqusitare anche il pubblico più esigente. Un pubblico in cui saranno presenti anche grandi artisti. Come Tiziano.

Di seguito il video di Mammamia dei Maneskin: