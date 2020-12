Tiziano Ferro, Casa a Natale: il nuovo singolo del cantautore di Latina, brano inedito tratto da Accetto miracoli.

Non è inverno senza un nuovo singolo di Tiziano Ferro, pronto ad accompagnarci anche nel periodo più freddo e dolce dell’anno. Il cantautore di Latina ha annunciato l’arrivo del nuovo brano estratto da Accetto miracoli e Accetto miracoli: l’esperienza degli altri. Si tratta dell’inedito Casa a Natale. Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Tiziano Ferro, Casa a Natale: il nuovo singolo

Il nuovo brano di Tiziano è in arrivo in rotazione radiofonica dall’11 dicembre, giusto in tempo per conquistare le classifiche in vista del prossimo Natale.

Tiziano Ferro

Si tratta di uno dei pezzi della tracklist della prima versione di Accetto miracoli, quella dedicata ai soli inediti e rilasciata nel 2019. È prodotto insieme a Marco Sonzini. In attesa del video ufficiale, ascoltiamo insieme l’audio del nuovo brano:

Il significato di Casa a Natale di Tiziano Ferro

Attraverso un linguaggio quasi cinematografico, il nuovo singolo di Tiziano racconta la vita dei gironi che precedono il Natale. Il protagonista è una persona che vive un periodo non semplice, pieno di dubbi e incertezze. Non si tratta di un brano scritto recentemente dal cantuatore di Latina, ma riesce comunque a risultare estremamente attuale anche in un momento come quello che stiamo vivendo, ricco di incertezze sul futuro e con un Natale decisamente diverso rispetto al passato.

Spiega lo stesso Tiziano, come riferito da All Music Italia: “Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa“.